14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Seçim sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir tutum sergileyeceği merak ediliyordu. Mücadeleye devam edeceğinin mesajını veren Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı görevinden istifa edip etmeyeceği tartışma konusu oldu.

KILIÇDAROĞLU İSTİFA EDECEK Mİ? AÇIKLAMA GELDİ

Konu ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu HALK TV'den Fikret Bila'ya konuştu. Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları ifade etti:

"CHP çok köklü bir parti. CHP’de her düşünce rahatlıkla dillendirilir, tartışılır ve bu süreç sonunda partinin yetkili kuralları karar verir. Şimdi bu süreci yaşıyoruz. MYK’da, Parti Meclisi’nde incelemeler, değerlendirmeler, tartışmalar yapılacak ve hep birlikte karar vereceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız."

KILIÇDAROĞLU'NDAN EKREM İMAMOĞLU AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla Genel Merkez Yönetimi arasında bir tartışma olup olmadığına ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, "Hiçbir sorun yok. Hiçbir gerginlik yok. Hep birlikte konuşup, değerlendirip yol haritamızı belirleyeceğiz" yanıtını verdi.

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