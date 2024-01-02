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DAKAF 24, yarın Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak. Birçok seminer ve panelin gerçekleştirileceği fuarda çok sayıda stant açılacak.

Yoğun katılımın olacağı ve çok sayıda etkinliğin gerçekleştirileceği fuara ilişkin paylaşım yapan Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva; “Yarın şehrimizde önemli bir fuar var; “Doğu Anadolu Kariyer Fuarı”. Fuarda, özellikle iş ve kariyer arayışında olan gençlerimiz için fırsatlar olacak. Ülkemizin önemli firma ve kurumları fuarda iş, kariyer ve yeni girişim imkanı sunacak. Kaçırmayın derim!” ifadelerine yer verdi.