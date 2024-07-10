Vakfın açtığı bu kritik kadrolara başvurular 16 Temmuz 2024 tarihine kadar kabul edilecek.

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Aranıyor

SYDV, ihtiyaç sahibi vatandaşların başvurularını değerlendirmek, durumlarını incelemek ve en uygun sosyal yardım programlarına yönlendirmek üzere sosyal yardım ve inceleme görevlisi personel arıyor. Adayların 4 yıllık örgün eğitim kurumlarından mezun olmaları, en az 6 aydır Turgutlu'da ikamet etmeleri, sosyal iletişim becerilerine sahip olmaları ve 2022-2023 KPSS'den en az 60 puan almaları gerekiyor.

Profesyonel Şoför Pozisyonu da Açıldı

Vakfın bir diğer kritik ihtiyacı ise hizmet araçlarını kullanacak ve saha çalışmalarına destek verecek bir şoför. Şoför adaylarının 21-40 yaş aralığında olmaları, en az lise mezunu olmaları, B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları ve aktif araç kullanabilmeleri gerekiyor. Ayrıca adayların Turgutlu'da ikamet ediyor olmaları da şart koşuluyor.

Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler

Sosyal yardım ve inceleme görevlisi ile şoför pozisyonları için başvurular, 16 Temmuz 2024 tarihine kadar SYDV Başkanlığı'na şahsen yapılabilecek. Adayların, sözleşmeli personel iş başvuru formu, nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgesi, yerleşim yeri belgesi ve 2 adet fotoğraf sunmaları gerekiyor. Mülakatı geçen adaylardan ise sağlık raporu istenecek.

SYDV Personel Alımında Fark Yaratacak Pozisyonlar

Turgutlu SYDV, ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatlarına dokunan kritik hizmetler sunmak için bu iki önemli pozisyonu açtı. Sosyal yardım ve inceleme görevlisi ile profesyonel şoför alımlarıyla vakfın sunduğu desteklerin daha etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi hedefleniyor. Bu fark yaratan personel alımı, Turgutlu'daki ihtiyaç sahiplerinin yaşam kalitesini artırmaya önemli bir katkı sağlayacak.