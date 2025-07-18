Süveyda ilinde, Şam yönetiminin yerel gruplarla anlaşıp önceki akşam bölgeden çekilmesine karşın, anlaşmaya karşı çıkan Dürzi lider Hikmet el-Hecri grubunun Bedevi Araplara yönelik zorla yerinden etme eylemleriyle çatışmalar yeniden başlamıştı.

Bedevi Araplar dün akşam saatlerinde, Suriye'nin diğer bölgelerindeki Arap aşiretlerinden gelen yüzlerce savaşçının da katılımıyla Hecri grubundan bazı yerleşimleri geri alarak kent merkezinin batı girişine ulaştı.

Silahlı Dürzi gruplar kent çevresinden çekilerek savunmalarını, Süveyda merkezinde oluşturdu.

Taraflar arasındaki çatışmalar kent merkezinin batı girişinde devam ediyor.

Suriye güvenlik güçleri Süveyda'daki çatışmalara doğrudan müdahil olmazken, Süveyda'ya ulaşan yollar üzerinde denetim faaliyetlerinde bulunuyor.

Suriye yönetimi Süveyda'daki askeri güçlerini çektiğini yineledi

Öte yandan, Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, arabulucu ülkelerin girişimine yanıt olarak Süveyda'daki askeri birliklerin geri çekildiği hatırlatıldı.

Süveyda'da güvenlik güçleri ile çatışan grupların anlaşmaları ihlal ederek iç barışı tehdit ettiği belirtilen açıklamada, "mezhepleri veya unsurları ne olursa olsun, tüm Suriyelilerin korunması konusunda kararlı olunduğu" kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası topluma "istikrarı sağlama, kontrolsüz silahları kontrol altına alma ve Suriye genelinde hukukun üstünlüğünü uygulama çabalarını destekleme" çağrısı yapılarak İsrail'in, Suriye'nin içişlerine müdahalesinin durdurulması istendi.

Açıklamada, "Bu müdahaleler, yalnızca daha fazla kaos ve yıkıma yol açar ve bölgesel durumu daha da karmaşık hale getirir." ifadesi kullanıldı.

ABD, Suriye'ye en yüksek seviyedeki seyahat uyarısını yineledi

ABD Dışişleri Bakanlığının seyahat uyarılarını yayımladığı X sosyal medya hesabında, Suriye'ye ilişkin açıklama yapıldı.

Çatışmaların yaşandığı Suriye'ye yönelik, en yüksek seviye olan "4. seviyedeki" seyahat uyarısının sürdüğü hatırlatılan açıklamada, ABD vatandaşlarına bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, bölgeyi terk edemeyen kişilerin ise güvenli bir yere sığınması tavsiye edildi.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail'in saldırılarında, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.