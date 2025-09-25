Kent trafiğini rahatlatmak ve alternatif güzergahları güçlendirmek amacıyla kent genelinde çalışma başlatan Van Büyükşehir Belediyesi, Suvaroğlu Caddesi'nde de sona yaklaştı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yürütülen 1100 metrelik yol güzergahındaki çalışmalarda caddenin altyapı eksiklikleri tamamlandı. Yeni drenaj hatlarının da oluşturulduğu caddede sıcak asfalt serimine başlandı. Güzergah boyunca tüm kaldırımların da yenileneceği cadde tamamlandığında daha güvenli ve ulaşıma elverişli bir hal alacak.

Yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle sakinlerinden Erdem Muhafık, caddenin altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla daha iyi bir görünüme kavuşacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Mahalle sakinlerinden Nahit Teskeremoğlu ise caddenin önceden kötü bir görünümü olduğunu belirterek, çalışmalarının tamamlanmasıyla mahallenin çok daha güzel olacağını söyledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında başlattığı yol, kaldırım ve altyapı yenileme çalışmalarının tamamını yılsonuna kadar bitirmeyi hedefliyor.