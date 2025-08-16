Van Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki alternatif güzergâhlardaki yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Kent trafiğini rahatlatmak ve alternatif caddeleri daha kullanışlı hale getirmek için yoğun bir mesai harcayan Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Suvaroğlu Caddesi ile Akköprü Mahallesi’ne inen Polatoğlu Sokak’taki çalışmalarına başladı.

Kazım Karabekir Caddesi, İskele Caddesi ve Akköprü caddelerini birbirine bağlayan 1100 metrelik caddede ilk olarak kullanım ömrünü tamamlayan asfaltın sökümü gerçekleştirilirken, asfalt sökümünün ardından kaldırımlar da sökülerek altyapı ve üstyapı çalışmalarına geçilecek. Altyapı, kaldırım, asfalt ve aydınlatma çalışmalarının ardından cadde baştan aşağı yenilenecek.

Trafiğin alternatif güzergâhlar üzerinden daha rahat ilerleyebilmesi için 2 etap şeklinde yapılacak olan cadde yaklaşık 40 gün boyunca trafiğe kapalı olacak.

Caddede yapılan çalışmaları olumlu karşılayan cadde esnafı ve mahalleli ise çalışmalar için Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.