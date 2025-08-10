Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 7 Ağustos 2025 tarihinde Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanında yapılan çalışmalarda; şeffaf şişe içerisinde dondurulmuş süt görüntüsü verilerek gizlenmek istenilen toplam ağırlığı 12 kilo 800 gram olan sıvılaştırılmış metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir.

Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Hakkâri Kapalı İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için uyuşturucu ile mücadelemize yasalar çerçevesinde kararlılıkla devam edecektir" denildi.