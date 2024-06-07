Survivor All Star’ın dün akşam yayınlanan bölümünde nefes kesen eleme mücadelesi sonunda Merve, yarışmaya veda etti. Gözyaşlarına hakim olamayan Merve, veda konuşmasında duygusal anlar yaşadı.

Büyük Mücadele: Merve, Seda, Nefise ve Atakan Karşı Karşıya

Survivor All Star’ın son bölümünde eleme potasında Merve, Seda, Nefise ve Atakan yer aldı. İlk etapta Atakan, Nefise’yi 5-4 yenerek potadan kurtulmayı başardı. İkinci etapta ise Seda, Merve’yi 5-4 yenerek güvende kaldı. Son etapta Nefise, Merve’yi 5-1 yenerek yarışmada kalırken, Merve hayallerine veda etti.

Gözyaşlarına Hakim Olamadı: Merve'nin Duygusal Veda Konuşması

Yarışmadan elenen Merve, gözyaşları içinde yaptığı veda konuşmasında, “Burada olduğum için çok mutluydum. Elimden gelen savaşı verdim ama nasibim buraya kadarmış. Kalan arkadaşlarım çok güçlü, hepsine başarılar diliyorum” dedi.

“Hepinizi Seviyorum, Hakkınızı Helal Edin”

Veda konuşmasında takım arkadaşlarına seslenen Merve, “Hepiniz hakkınızı helal edin. Birbirinizi kırmayın, oyunların tadını çıkarın. Finalde bizler sizleri karşılayacağız. Hepinizi seviyorum” diyerek yarışmaya duygusal bir şekilde veda etti.