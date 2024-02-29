Brent petrolde hareketlilik devam ediyor.
Bu durum pompaya da direkt etki ediyor.
Sürücüler de hafta boyunca sık sık inen ve çıkan fiyatları yakından takip ediyor.
1 Mart'tan itibaren geçerli
Yakın zamanda benzin ve motorin grubuna indirim geldi.
Sektör kaynakları ise bir iyi haberi daha duyurdu. 1 Mart'tan itibaren motorin grubunda tabela değişiyor.
1 lira 35 kuruş
Motorine 1 lira 35 kuruşluk bir indirim geldi. Ancak henüz pompaya yansımadı.
Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişimi bulunmuyor.
Kaynak: ensonhaber