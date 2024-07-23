TFF'den yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda profesyonel liglerdeki futbolcu uygunluklarında değişiklikler yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Profesyonel liglerdeki futbolcu uygunluklarıyla ilgili alınan kararlar şöyle:

- Trendyol Süper Lig'de, A Takım listesindeki futbolcu sayısı 26'dan 28'e çıkarılırken, Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğu olmayan 14 futbolcunun A Takım listesine yazılabilmesine imkan sağlandı. Müsabaka isim listesine bu futbolculardan 12'sinin yazılabilmesi uygulamasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

- Trendyol 1. Lig'de, A Takım listesine yazılacak Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğu olmayan futbolcu sayısı 8 olarak belirlendi. Bu futbolculardan müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda en fazla 6'sının bulunabilmesine imkan sağlandı.

- TFF 2 ve TFF 3. Lig'de 2023 - 2024 sezonunda uygulanan futbolcu uygunluklarının yaş düzeltmeleri yapılmak suretiyle bu sezon da aynen devam etmesi kararlaştırıldı.