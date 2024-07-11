Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF yönetim kurulu üyeleri, Süper Lig kulüp başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Bu sezon Süper Lig’de 19 takım mücadele edecek. 9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak ligde ilk yarı 20, 21, 22 ve 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.

İlk haftayı Kayserispor BAY geçecek. Ligde Beşiktaş 3. hafta, Fenerbahçe 8. hafta ve Galatasaray da 11. hafta maç oynamayacak.

Başkan Büyükekşi: "2024-2025 sezonunun hayırlı olmasını temenni ediyorum"

Fikstür çekiminde açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi yeni sezonda da büyük bir heyecan olacak Süper Lig’de 67. sezon perdelerini açacak. 9 Ağustos 2024’te başlayacak, 1 Haziran 2025 tarihinde sonra erecek olan Süper Lig bu sezon 19 takımla oynanacak. Tarihinde ilk kez eleme grubunu lider olarak tamamlayarak Euro 2024’e doğrudan katılma hakkı elde ettik. Avrupa’nın en genç A Milli Takımı ve en değerli takımlardan birisi olduk. A Milli Futbol Takımımız bizlere çok büyük bir heyecan ve gurur yaşattı.

Şampiyonada son 8 takım arasına kalarak Türk Futbolu 16 yıldan beri özlemiş olduğu uluslararası seviyede en büyük seviye gelişimini dünyaya ispat etmiş oldu. Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlarımızın yeni ve daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum. Kulüpler düzeyinde TFF olarak öncü pek çok adım attık. 2021-2022 sezonunda 250 milyon TL olan Süper Lig sponsorluk gelirlerimizi göreve geldikten sonra 2022-2023 sezonunda 350 milyon TL’ye, 2023-2024 sezonunda ise 750 milyon TL’ye ulaştırdık.

Son 1 yılda yüzde 125 oranında sponsorluk gelirlerimizi arttırdık. Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarını yıllık olarak 84.5 milyon Dolar’dan, 182 milyon Dolar’a taşıdık. KDV dahil bu rakam 218 milyon 400 bin Dolar. Kulüplerimize gelir anlamında son 3 yılın en büyük artışını sağlamış olduk. TL olan yayın ihalesini yüzde 50’si TL, yüzde 50’sini Dolar olarak yaptık. Bu anlaşmayla Avrupa’nın 10 büyük liginden biri olan Süper Lig 6. en yüksek yayın gelir hakkında sahip oldu. Biz göreve başladığımızda takımlarımız UEFA sırlamasında 22. sıradaydı, şu anda 9. sırada. Geçen 4 takımla katıldığımız Avrupa kupalarına bu sene 5 takımla katılacak. Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Süper Lig’de 2023-2024 sezonunda ilk hafta maç programı şöyle:

Sivasspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Adana Demirspor

Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir

Kasımpaşa - Konyaspor

Galatasaray - Hatayspor

Corendon Alanyaspor - Eyüpspor

Antalyaspor - Göztepe

Samsunspor - Beşiktaş

Bodrum FK - Gaziantep FK

Süper Lig’de büyük maçların programı ise şu şekilde:

5. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

6. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

10. hafta: Galatasaray - Beşiktaş

11. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe

15. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

16. hafta: Trabzonspor - Galatasaray