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Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, bugün Turkcell Süper Kupa finalinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da TSİ 20.45’te kozlarını paylaşacaktı.

Ancak Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp mücadeleyi oynamama kararı aldı.

Süper Kupa'nın iptal edilmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi Türkiye'ye doğru yola çıktı. İki kulübün geç saatlerde İstanbul'da olması bekleniyor.

Ali Koç ve Okan Buruk'tan açıklama geldi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yaşananların ardından "Atatürk yoksa Türkiye de yok! Biz de yokuz, maç da yok!" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise "Maç oynanmayacak, dönüyoruz." ifadelerini kullandı.