İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum mitinginde yaşananlar olayların ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sosyal medya hesabından sert bir paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, İmamoğlu'na"Kendisi provokatördür" dedi.

"BU PROVOKASYONU ADIM ADIM NASIL HAZIRLADIĞINI TEK TEK AÇIKLAYACAĞIM"

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Erzurum halkına provokatör diyen Ekrem İmamoğlu’nun kendisi provokatördür. Bu provokasyonu adım adım nasıl hazırladığını tek tek açıklayacağım."

"Kendini devletin üzerinde gören. İBB'yi terör örgütü elemanlarıyla dolduran bu şahıs özellikle gittiği her yerde bu tip provokatif ve tahrik gücü olan işler gerçekleştiriyor.

Bugün Sivas'ta da mitingi vardı. İStanbul'daki hizmeti bittiği için Sivas'taki, Erzurum'daki hizmeti gerçekleştirmek için adım atıyor. Şimdi 4 Mayıs'tan sonra siyasi faaliyetlerle ilgili izin verme hakkı kimdedir YSK'dadır. Belli prosedürler içerisinde kampanya yapabilirsiniz ama çerçeveleri vardır.

Bir ilde böyle bir miting söz konusuysa oraya ait alanlar var. Örneğin İstanbul'da kura çekildi ve İBB tarafından Yenikapı kazındı. Cumhuriyet tarihinin en büyük gelirini alan belediye İBB'dir. Diğer İstanbul belediyeleriyle kıyaslayarak söylüyorum. Mağduriyet edebiyatı yapıyor.

İstanbul'daki halini görüyorum diplerde. Ancak nerelerden kurtarabilirim 'Bu tip provokatif şeyler yaparsam kendi siyasetimi kurtarırım' diyor. Bugün Sivas için müraacat ediyor. 7 Mayıs için Mevlana meydanı bölgesinde 'halkı selamlama' teklifinin oy çokluğuyla reddine.

Diyor ki izin istiyorum sizden 'size ayarladığım bir yer var' diyor YSK. Nasıl ki İstanbul'da bize Atatürk Havalimanında yap dediler orada da aynı şekilde yer verilmiş. Bu beyefendi ona rağmen o dediği yerde miting yaptı. Bu bir kanunsuzluk. O zaman herkes istediği yerde istediği şeye sahip olsun. Böyle bir şey yok ki. Bunu yapmasının tek bir sebebi var. Bu arkadaşın gündem hastalığı var.

Zaten Bay KEmal, Mansur Yavaş ve İmamoğlu birbirlerinden nefret ediyorlar. Esas rekabetleri bizle değil, kendi içerleriyle. Sivas'ta YSK'nın başka bir yeri gösterebilecekken getirip burada bu işi inatla yapmak istemesinin temel sebebi bu kavgayı kanatmak. Cumhurbaşkanımız Erzurum mitingini nerede yaptı? İstasyonun yanındaki büyük bir alanda YSK'nın gösterdiği yerde. Akşener'de aynı yerlerde merkezde yapmak istedi 'orada yapamazsın, sizin yeriniz orası' dediler. Neden? Çünkü kalabalık toplayamıyorlar. Kendi gövde gösterimi yapayım oradan çıkayım diyorlar.

Miting dediğiniz, miting alanında yapılır. Ekrem İmamoğlu Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardandır. Hem yalancı hem sahtekardır. "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun 7 Mayıs Pazar günü Yakutiye Kent meydanından başlayarak, "Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirecektir gereğini bilgilerinize arz ederim. Suat Dülger Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanı imzalı." Bir yerde olay çıkartmak istiyorlar. Biliyorsunuz bunların yalanları çoktur. Bu belgeye bir cevap versinler.

Devletin Valisine hakaret ediyorsun. Bin polis var. Bunlar ne yaptılar buna rağmen aynı Sivas'ta yaptıkları gibi seçim kurulu izin vermemesine rağmen. Bunların hepsi hak düşürücüdür. Toplum nezdinde itibarını kaybettiği çok net bir şekilde gözüküyor. İstanbul'da hiçbir hizmeti yok. Bir tahriki de şuradadır. Van'da Selo'ya özgürlük naraları atılırken bunlar HDP'nin ve PKK'nın zafer işaretini yaptılar."

"POLİS VE TOMALAR MÜDAHALE ETTİ"

"Yalanı yukarıdan aşağıya bu kadar net konuşabilen ikinci kişi yok. Genel hazımsızlık İstanbul mitingi. Midelerine oturdu. Büyük İstanbul Mitinginin konuşmasını engellemek için başarısız bir siyaseti ortaya koymaya çalıştı. Polis ve TOMAlar müdahale etti.

Hastaneye götürülenlerden biri itiş kakışmadan başında yara oluşmuş. Diğerleri ise tamamen şuramda ağrı var kontrol edin diyenler. Tamamen tiyatro. Erzurum'da sözde milliyetçiler diyor. Erzurumlulara provokatörler diyor. Birçok sözler ifade ediyor. Tamamen insanları tahrik ve sınıflandırma anlayışı var. Allah bu adamdan Türkiye'yi kurtarsın. Hele zaten akşamdan sonra ağzının ayarı kaçıyor. Ne ağzının ayarı var ne de başka bir şey."

"ERZURUM'DAKİ HERKESİN MİLLİYETÇİ DAMARI EN ÜST NOKTADADIR"

"Orada her şey açık olunca her şey spontane gelişiyor. Kendisi açık olmasını istiyor zaten. Yarım saat öncesine kadar bin kişili gruplar sokakta dolaşıyorlar. Bunlar Erzurum'un milliyetçi vatandaşları. Germişler insanları zaten. Sükunete çağırıyor yetkili arkadaşlar.

O şehirdeki herkesin milliyetçi damarı en üst noktadadır. Dadaş onlar. Bir şehit cenazesine 15 binler, 20 binler gider. Bu şehirlerde kendi değerleri üzerinden bir provokatiflik yapmaya kalkarsanız Allah korusun. Arkadaşlar bence çok başarılı bir şekilde yönetmişler. Bir kişinin kafasının kanaması dışında başka bir olay yok."

"BÖYLE BİR ŞEY TÜRK SİYASİ HAYATINDA YOK"

"Mitingin çok üzerindeydi. Bu bir duruştu. Türkiye'nin var olan bütün kazanımlarına sahip çıkma duruşuydu. Başkan Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' sözüne bir karşılıktı. Ecevit'e, Erbakan'a, Demirel'e yapılanlara bir itirazdı. ABD'nin ve Avrupa'nın sillesini yemeyen siyasetçi yoktur. Bugün meydanda hepsinin hayallerini gerçekleştiren Tayyip Erdoğan'a sahip çıkan bir millet vardı.

Bu ülkede isim kahramanların hayallerini gerçekleştiren Tayyip Erdoğan'a sahip çıkan 1 milyon 750 bin kişi vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız konuşuyor, metrolarda binlerce insan sıraya girmişler, hala arabalarda insanlar geliyor, akın akın meydana geliyorlar. Konuşma bitti anda bile insanlar meydana geliyorlardı. Gelenler kadar, otobüslere sığmayıp geri dönenler var. Bazıları yürüyerek gelmeyi tercih etmişler. Böyle bir şey Türk siyasi hayatında yok. Türkiye siyasi hayatının en kalabalık mitingi gerçekleşti. Bu büyük bir sahipleniş. Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'nin geleceğine."

"TÜRKİYE'Yİ LGBT'YE TAŞIMAK İÇİN ADETA ANT İÇMİŞLER"

"Her şey açık. Bu seçimin özelliği şu herkes rolünü açık oynuyor. Hiç kimse rolünü gizlemiyor. Karşı taraf aslında neyi murad ettiğini oynuyor. Türkiye'nin gözüne baka baka LGBT diyorlar. (DER SPİEGEL) Bu başlık seçimden 1 hafta önce neyi ifade ediyor? Taht kırık, hilal kırık... 21 Şubat 1927 Atatürk için 'Diktatör'... 1911, Atatürk için'Bıyıklı diktatör' kapağı.

Yine New York Times, 'Hırçın Türkiye Başkanı' (Turgut Özal). Böyle birçok başlığın olduğu, Türkiye'ye dışarıdan müdahale eden bir aklın olduğu seçime gidiyoruz. Bir taraftan tutsaklar serbest bırakılacak mesajı geliyor, Apo ile Selo'yu serbest bırakacağız. Kandil bir şey söylüyor, pas atıyor, burası anında cevap veriyor. Türkiye'yi LGBT'ye taşımak için adeta ant içmişler. O kadar çok bu konularda kendilerine ait daha önce planlanmış adımlarla hareket ediyorlar ve o kadar netler ki hiç kimse umurlarında değil."

"BİDEN'IN 'BU SEFER DARBEYLE DEĞİL, SEÇİMLE' AÇIKLAMASINI HAFİFE ALMAMAK LAZIM"

"Türkiye küresel egemenliğin şu anda en büyük çarpışma alanı. Birinci çarpışma alanı burası. Çünkü diğerlerine nüfuz edebilmek burayı ele geçirebilmeleri lazım. Biden'ın 2019'da söylediği cümleleri hafife almamak lazım. Diyor ki, 'Bu sefer darbeyle değil, seçimle..." Tayyip Erdoğan'ın yaptığı en büyük devrim nedir diye sorarsanız '1960 sonrası kurulan sistemi tasfiye etti.' Tayyip Erdoğan'ın elini milyon kere öpmek lazım. Ben çok endişeliyim.

Darbe başarısız oldu ve Türkiye darbeye karşı alarm halinde. 1915 Çanakkale Savaşı... Düşmanı sokmadık. 2 sene sonra 50 kilometre kadar ellerini kollarını sallayarak gelmediler mi? 15 Temmuz bir işgal hareketidir. Tekrar söylüyorum Tayyip Erdoğan'ın en büyük devrimi '1960'dan sonra ortaya çıkan sistemi tasfiye etmesidir." Düşünsenize bizim son 2 yılda faili meçhul cinayetimiz yok. Türkiye batının oluşturduğu kurumları tasfiye etmiştir.

Burada birkaç istisna var. Bu da o kurumdan değil, kurumu yönetenlerden kaynaklanıyor. Bazı basın kuruluşları batı ne diyecek diyerek hareket ederdi. Eskiden büyükelçiler Türkiye hakkında bir laf söylerken herkes alarm olurdu, şimdi ABD Başkanı bir şey söylediği zaman Türkiye sallanıyor. Türkiye Tayyip Erdoğan ile birlikte bu noktaya geldi. Biraz önce söz verdiğim ve gidemediğim Balkan Derneği'ne gittik. Biz bir şey söylemedik 2 bin kişi toplanmış.

İnsanlar orada. Çıktım hala oradalar. İnsanlar şunu göstermek istiyor 'Biz buradayız, bizim yerimiz burada'... Ben bunu gezi olayları sonrası Cumhurbaşkanımızın Ankara'ya gelişinde gördüm. Fas'tan döndü, Mersin'e gitti, Mersin'den Ankara'ya geldi. Orada çoluk, çocuk, aile bayraklarla birlikte bir yere koşuyorlar. Bir şeyi söylüyor insanlar bu ülke bu devlet birçok sorunla karşılaşmasına rağmen reis tekneyi karaya çıkardı, batırmadı. İnsanlar kendi geleceklerine ve geçmişlerine sahip çıkıyorlar.

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