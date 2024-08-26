2024 Subaru Fiyat Listesi: Dev Zamlar ve Şok Fiyatlar!

2024 yılı itibarıyla Subaru’nun Türkiye pazarındaki fiyatları yeniden şekillendi. Özellikle Subaru'nun en yeni modelleri, fiyat etiketleriyle dikkat çekiyor:

Subaru Crosstrek e-BOXER

2.0i Xclusive: 2.599.943 TL

Bu model, 1995 cc motor hacmi ve 198 km/s maksimum hız kapasitesiyle dikkat çekiyor. 0-100 km/s hızlanması ise sadece 10,8 saniye!

Subaru Forester e-BOXER

2.0i Xtra: 2.797.313 TL

2.797.313 TL 2.0i Xclusive: 3.009.905 TL

3.009.905 TL 2.0i Xclusive Black: 3.009.905 TL

Forester e-BOXER’ın 0-100 km/s hızlanması 11,8 saniye sürüyor ve maksimum hız 188 km/s. Fiyatları ise 2 milyon 797 bin 313 TL’den başlıyor!

Subaru Solterra

e-Xtreme: 2.474.769 TL

2.474.769 TL e-Xcellent: 2.543.985 TL

Yeni Solterra, 30 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e kadar şarj olabilen bataryasıyla 466 kilometre menzil sunuyor. 0-100 km/s hızlanması sadece 6,9 saniye!

Fiyat Şokuna Hazır Müşteriler İçin Önemli Bilgiler!

Subaru’nun fiyatları, özellikle de yeni modellerin etkileyici performanslarıyla birleşince, otomobil severler arasında heyecan yarattı. Fiyatların yüksekliği, Subaru’nun teknolojik ve performans odaklı vizyonunu gözler önüne seriyor.

Hangi Subaru Modeli Sizi Daha Çok Çekiyor?

Subaru’nun 2024 fiyat listesi, otomobil tutkunları için hem şaşırtıcı hem de ilgi çekici! Sizce en cazip Subaru modeli hangisi? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!

Subaru’nun en yeni modellerinin fiyatlarıyla ilgili bu detayları kaçırmayın ve hayalinizdeki Subaru’ya bir adım daha yaklaşın!