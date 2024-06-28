Özellikle Xbox kontrol cihazları, PlayStation kontrol cihazlarına göre açık ara öne çıkıyor. Peki, bu tercihin arkasındaki neden nedir?

Son yapılan bir araştırmaya göre, Steam kullanıcılarının yüzde 59'u oyun oynamak için Xbox kontrol cihazlarını tercih ediyor. Bu rakam, PlayStation kontrol cihazlarını tercih edenlerin yüzde 26 olduğunu ortaya koyuyor. Bu eğilim, PS5'in DualSense kontrol cihazının gelişmiş özelliklerine rağmen dikkat çekici bir şekilde oluşmuş durumda.

DualSense'in dokunsal geri bildirim ve adaptif tetik tuşları gibi özellikleri, PC platformunda tam olarak desteklenmediği için Xbox kontrol cihazlarının tercih edilme sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. Steam'deki gamepad kullanan oyuncuların sayısı da hızla artıyor; 2018'de günlük kullanıcıların yalnızca yüzde 5'i gamepad ile oyun oynarken, bu yıl bu oran yüzde 15'e yükseldi.

Valve ise gamepad desteğini iyileştirmek için çeşitli güncellemeler yapıyor. Big Picture modunda navigasyonun geliştirilmesi, masaüstü istemcisinde sanal menü desteği eklenmesi ve gyroskoplu gamepadler ile nişan alma özelliğinin optimize edilmesi gibi yenilikler, oyuncuların gamepad kullanım deneyimini daha da artırabilir.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi kontrol cihazı daha iyi? Xbox mu, PlayStation mı? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!