Valve'ın gözbebeği Steam, resmi sosyal medya hesabı üzerinden oyunseverlere müjdeyi verdi: Artık oyunların en önemli anlarını otomatik olarak video kaydetme özelliği geliyor.

Yeni Oyun Kaydı özelliği sayesinde, Steam kullanıcıları oyunlarını arka planda kaydedebilecekler. Bu özellik sayesinde, epik zaferlerden komik hatalara kadar her türlü oyun deneyimini klavye kısayolları veya harici yazılımlar kullanmadan kolayca kaydedebilecekler.

Steam'in getirdiği bu yeni özellik, Nvidia'nın güçlü video kayıt aracı Shadowplay'e ciddi bir rakip olabilir. Üçüncü parti yazılım kullanma zorunluluğunu ortadan kaldıran bu entegre çözüm, kullanıcıların video kayıtlarını istedikleri gibi kırpabilmesine, Steam arkadaşlarıyla paylaşabilmesine veya bilgisayarlarında saklayabilmesine olanak tanıyacak.

Steam kullanıcıları için bu yenilik, Steam > Ayarlar > Arayüz bölümünden Beta Katılımı'na girerek ve "Steam Beta Update" seçeneğini seçerek kolayca erişilebilir durumda. Bu güncellemeyle birlikte, Steam kullanıcıları video kaydı özelliği dahil olmak üzere tüm yeniliklere erişebilecekler.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu yeni video kaydı özelliği, Nvidia Shadowplay'in hâkimiyetini sona erdirebilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın!