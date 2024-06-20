Ekip, bu kılıcı "potansiyel olarak tehlikeli" olarak nitelendirse de, merak uyandıran bir video ile bu muazzam projeyi gözler önüne serdi.

Star Wars hayranlarının en çok ilgi gösterdiği şeylerden biri olan ışın kılıçları, HeroTech adlı kanalın son projesinde gerçekliğe dönüştü. Kanalın paylaştığı videoda, adım adım bir ışın kılıcının nasıl yapılabileceği gösterildi ve izleyicileri büyüledi.

Ekip, ışın kılıcının yapımını aşamalara böldü ve bu muhteşem projenin her detayını açıkladı. Özellikle, ışın kılıcının açılabilen bıçak kısmını gerçekçi yapmak için sihirbazların numaralarında kullandıkları uzanan çubukları kullanarak çözüm üretti. Ayrıca, projeye gerçekçi ses efektleri de eklediler.

HeroTech ekibi, internet sitesinde yaptıkları açıklamada, ışın kılıcının gerçek bir bıçak gibi kabzadan çıkıp geri girebilen, göz kamaştırıcı bir tasarıma sahip olduğunu belirtti. Bu kılıç, 12V COB LED şerit, 4S LiPo batarya, Proffileboard V3.9 ve güçlü bir hoparlör kullanılarak gerçekçi sesler ve ışıklarla donatılmış.

Ancak, yapılan uyarılar da önemli. Kanalın açıklamasında, bu tür projelerin evde denenebileceği ancak mühendislik bilgisi olmayanların bu işe girişmemesi gerektiği vurgulandı. Zira bu tür yapım süreçleri, ciddi riskler içerebilir.

Disney'in de Disney World'deki etkinlikler için kendi açılıp kapanır ışın kılıçlarını ürettirdiği biliniyor. Ancak şu an için bu kılıçların satışı bulunmuyor ve fiyatlarının yüksek olması bekleniyor. Geçmişte bir başka YouTuber'ın gerçek anlamda kesen ve yakan bir ışın kılıcı üretmeyi başarmış olması da bu alanda yapılan ilginç çalışmalara bir örnek teşkil ediyor.