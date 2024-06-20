Bu kampanya ile Sony, oyuncuları konsol başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Etkinlik kapsamında oynanabilecek birçok oyun bulunsa da öne çıkan yapımlar arasında Helldivers II, Call of Duty: Modern Warfare II ve NBA 2K24 gibi popüler oyunlar yer alıyor. Bu fırsattan yararlanmak için PlayStation Network hesabı olması yeterli; PS Plus üyeliği şart değil. Çalışan bir internet bağlantısıyla çeşitli oyunları ücretsiz olarak deneyimleyebilirsiniz.

Ayrıca, Elden Ring'in yeni ek paketinin de Cuma günü çıkacağını unutmayın. Bu da oyuncuların zamanlarını nasıl değerlendireceklerine karar vermekte zorlanacaklarını gösteriyor. Avrupa'da Euro 2024 ve Amerika'da Copa America 2024 turnuvaları devam ederken, PlayStation Plus'ın oyuncuları oyunlara ne kadar çekebileceği de merak konusu. Sony'nin açıklayacağı yeni oyunlar da merakla bekleniyor.