Xperia modelleriyle önemli bir kitleye ulaşan Sony, yeni bir modeli için gün sayıyor. Kamera donanımıyla adından söz ettiren cihazlara sahip şirket, Sony Xperia 1 V için tamamen hazır. Daha önce sızıntı bilgilerle birçok detayını öğrenmiştik. Şimdi de cihazın fiyatı sızdırıldı.

Sony Xperia 1 V, 1160 dolar seviyelerinde satışa sunulacak

Serinin bir önceki modeli olan Sony Xperia 1 IV, oldukça pahalı bir fiyatlandırmayla sahne almıştı. Çıkış fiyatı 1599 dolar olan modelden sonra beklenen Sony Xperia 1 V telefonunun daha da pahalı olması ihtimaller arasındaydı. Ancak, şirket daha önceki eleştirileri duymuş olacak ki biraz daha uygun bir fiyatlandırmaya yöneliyor.

Önümüzdeki günlerde çıkacak Sony Xperia modeli, selefine göre uygun gibi görünse de yine de oldukça pahalı olacak. Önemli kaynaklara göre cihaz, Çin’de 1160 dolar seviyelerinde sahne alacak. Avrupa fiyatlandırmasının da benzer ölçülerde olmasını bekliyoruz.

Daha önce elde edilen bilgilere bakılırsa 11 Mayıs’ta tanıtılması beklenen Sony modelinin işlemci koltuğunda Snapdragon 8 Gen 2 yer alacak. Şirket, bilindiği üzere kameralarıyla iddialı modeller ortaya koyuyor. Bu amaçla cihazda ana kamera olarak bir inçlik Sony IMX989 görüntü sensörüne yer verecek. Ek olarak modelde 12 GB kullanılacağı gelen bilgiler arasında.

Sony cihazının ön panelinde 120 Hz yenileme hızına sahip 4K çözünürlüklü bir OLED ekran olacağı belirtiliyor. Ancak henüz doğrulanabilmiş değil. 5000 mAh bataryaya sahip olacak modelin 30W şarj ile besleneceği belirtiliyor.