Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi Van'da saat 23:19'da merkezi Van Gölü olan 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.

AFAD HAREKETE GEÇTİ

AFAD, Van'da meydana gelen ve uzun süren depremin ardından harekete geçti. Van ve ilçelerinde hasar olup olmadığını araştıran AFAD, teyakkuz durumuna geçti.

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