Son Dakika... Bugün saat 22.58 sıralarında Van'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi'nin verilerine göre saat 22.58 sıralarında 4.1 şiddetin deprem meydana geldi.

Merkezi Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Sağlamtaş mahallesi olan deprem, zemine 5 kilometre mesafede meydana geldi.

Deprem kent genelinde hissedilirken kısa süreli paniğe neden oldu.