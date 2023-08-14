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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 6-13 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda haklarında toplamda 37 yıl hapis cezası bulunan 22 şahıs yakalanırken, 15 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen 1 adet cep telefonu ele geçirilmiş, hırsızlık suçlarına karışan 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 7 şahıs adli makamlarca tutuklandı. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından; 1 adet ruhsatsız silah ele geçirilmiştir.

5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından; 200 litre kaçak mazot ele geçirildi. Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; 1 aranan şahıs yakalanırken, 522 paket sigara, 11 adet elektronik sigara ele geçirildi. Ayrıca Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 1 aranan şahıs yakalandı. Park, bahçe, meydan gibi açık alanlarda yapılan denetimlerde; 48 şahıs, 20 araç ve 6 motosiklet sorgulandı” denildi.iha