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Bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Van Spor FK, ligin ilk devresinde 2 teknik direktör değişti. Van Spor FK, ligin ikinci devresi öncesi Ümit Bozkurt’la anlaştığını duyurdu.

Sezona Mustafa Sarıgül’le flaş bir başlangıç yapan Van Spor FK, ilk devrenin ortalarında karşılıklı anlayarak Sarıgül ile yollarını ayırdı. Daha sonra takımın başına Ersin Aka’yı getiren Van Spor FK’de Aka dönemi de kısa sürdü ve kalan maçlara Yardımcı Antrenör Murat Yıldırım ile devam edildi.

Ligin ilk devresi sona ererken yönetimde çalkantıların eksik olmadığı Van Spor’da flaş bir gelişme yaşandı. Van Spor FK’den yapılan açıklamada, teknik direktörlük için Ümit Bozkurt’la anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Geçtiğimiz sezon bir dönem Van Spor Teknik Direktörlük görevini yapan Ümit Bozkurt’la yeniden anlaşmaya varan Van Spor FK, bu anlaşmayı “Yarım kalan işi tamamlamak için” başlığıyla duyurdu.