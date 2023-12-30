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Türkiye genelinde 40’tan fazla şehirde Filistin’in sesi olmak ve yapılan katliamlara ses çıkarmak için düzenlenen ‘Sessiz Yürüyüş’ eyleminin Van’da üçüncüsü yapıldı.

Eylemde konuşan Doktor Ömer Demir, “Gazze'deki katliamlar maalesef hız kesmeden devam ediyor. Gündemden düşürülmeye çalışılsa da kimileri için sıradan hâle gelse de Gazze'de ambargo ve katliamlar hız kesmeden devam ediyor. Bizler de ilk günkü öfke ve acı ile sözün tükendiği yerde, sessiz yürüyüşümüz ile farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz” dedi.

“HASTANELER BOMBALANDI”

Dr. Demir, açıklamasının devamında; “Bir ülkede hastane bombalamak, hastalara müdahale edilmesine izin vermemek, ambulans konvoyunu hedef almak neyle açıklanabilir? Rantisi Çocuk Hastanesi bombalandı. El-Naser Çocuk Hastanesi bombalandı.

Gazze'nin tek göz hastanesi bombalandı. Gazze'nin tek Ruh Sağlığı Hastanesi bombalandı. Vefa Rehabilitasyon Hastanesi bombalandı. Vefa Rehabilitasyon Hastanesi'nin hemen yanındaki üst düzey sağlık tesisi bombalandı. El-Durra Çocuk Hastanesi 12 Ekim'de yasaklı beyaz fosforla hedef alındı. Şu anda kuzeyde faaliyet gösteren tek hastane olan Endonezya Hastanesi, bombalanırken hâlâ hastaları tedavi etmeye çalışıyor” diyerek yaşanan durumu ifade etti.

“REFAH SINIR KAPISI'NIN AÇILMASINI TALEP EDİYORUZ”

Soykırım, işgal ve teröre karşı yürüdüklerini ifade eden hekimler ve sağlık çalışanları adına konuşan Ömer Demir, “Peki, Gazze'deki doktorlar ve sağlık çalışanları, ilaç ve cerrahi ekipmanlarının tahrif edilmesi, elektrik ve oksijen kaynaklarının kesilmesi nedeniyle kaç gündür bu acıyı yaşıyor biliyor musunuz? Bazen ailelerinden yaralılar ve şehitler getiriliyor hasta baktıkları odalara, koridorlara.

İnsanlık dramı bu değilse nedir? Gazze'de hâlâ sağlıklı bir su kaynağı yok, elektrik yok, ulaşım yok; yemek kısıtlı, kalacak yer kısıtlı, can güvenliği yok! Gazze mi yoksa tüm dünyanın vicdanı mı yalnızlığa terk edildi? Hekimler ve sağlık çalışanları olarak yine ayaktayız ve artık harekete geçilmesini talep ediyoruz. Yaralıların acilen tahliye edilmesi, yardım tırlarının Gazze'ye girişinin sağlanması için Refah Sınır Kapısı'nın acilen açılmasını talep ediyoruz!” diye kaydetti.

Doktor Ömer Demir, “Bu minvalde tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçmeye, bu onurlu yürüyüşte yer alarak zulme karşı durmak adına Sessiz Yürüyüş kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz!” sözleriyle ‘Sessiz Yürüyüşe’ vatandaşları davet etmesinin ardından grup sessizce dağıldı.