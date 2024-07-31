Bu nedenle Türkiye'de yaşayan herkes bulundukları il ve ilçelerde 'bugün sela neden okunuyor, bugün neden sela okunuyor, sela okunması sebebi nedir? 81 ilde sela okunması sebebi nedir? Gibi soruların cevaplarını Google arama motoru başka olmak üzere sosyal medya platformlarında araştırmaktadır.

Bu nedenle Hamas liderinin İran'da İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen saldırı sonucunda hayatını kaybetmesiyle birlikte Türkiye'de 81 ilde önce sela okunması ile gıyabi cenaze namazının kılınmasına karar verildi. Yani Türkiye'de şu anda an itibariyle sela okunmasının sebebi budur.