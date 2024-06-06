Sezonun reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, cuma günü sezon finalini yaparak yaz tatili için ekranlara veda edecek. Bu sezon finali, dizinin takipçileri tarafından merakla beklenen birçok gelişmeyi de beraberinde getirecek.

Oyuncu Kadrosundaki Değişiklikler

Dizinin sezon finalinde, başrol oyuncularından Yiğit Kirazcı, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Selin Türkmen'in ayrılacağı açıklanmıştır. Bu ayrılıkların nedenleri arasında, oyuncuların projeye sunduğu taleplerin yapım şirketi tarafından karşılanamaması, senaryodaki rollerin sona ermesi, yorgunluk ve eğitim hayatına devam etme isteği gibi çeşitli sebepler bulunmaktadır. Özellikle Yiğit Kirazcı'nın ayrılık nedeni, hayranlar arasında merak konusu olmuş ve bu durum, ilerleyen bölümlerde oyuncuların tekrar diziye dönme ihtimalini akıllara getirmiştir.

RTÜK Cezası ve Yayın Duraklaması

Daha önce, Kızılcık Şerbeti dizisine "kadına şiddet" gerekçesiyle RTÜK tarafından verilen ceza ve dizinin 5 hafta süreyle yayınlanmaması kararı, kanal yönetiminin itirazı üzerine mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı alınarak geçici olarak durdurulmuştu. Ancak, Ankara İdare Mahkemesi'nin son verdiği kararla yürütmeyi durdurma kararı kaldırılmış ve cezanın uygulanmaya başlanacağı belirtilmiştir. Bu durum, dizinin belirtilen tarihte ekranlarda olmamasının bir başka nedenini oluşturmaktadır.

Gelecek Sezon Beklentileri

Kızılcık Şerbeti'nin gelecek sezonu ile ilgili beklentiler yüksek. Yeni oyuncu kadrosu ve hikayede meydana gelecek değişiklikler, dizinin hayranları tarafından merakla bekleniyor. Ayrıca, ayrılan oyuncuların yerine kimlerin katılacağı ve dizinin yeni sezonunun nasıl bir rotada ilerleyeceği konusunda spekülasyonlar sürmektedir. Dizi severler, Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunu sabırsızlıkla beklerken, yapımcıların ve senaristlerin nasıl bir sürprizle izleyici karşısına çıkacağı konusunda tahmin yürütmekteler.