2024 Yılında HGS Ücretlerine Önemli Bir Artış Geldi

Bu yeni güncelleme, sürücülerin otoyol ve köprü geçişlerinde bakiye yetersizliği yaşamaması için hayata geçirildi.

HGS Ücretlerinde Önemli Bir Artış Var

Evet, 2024 yılında HGS ücretlerinde önemli bir artış gerçekleşti. Otomatik yükleme tutarının alt limiti %40 oranında artırılarak 245 TL'ye yükseltildi. Bu yeni tarife, 19 Ağustos 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Güncel HGS Geçiş Ücretleri Neler?

HGS geçiş ücretleri de yeniden düzenlendi. Temmuz ayında köprü ve otayol ücretlerine yapılan zammaların ardından, HGS limitlerinde de yeni ücret tarifesi belirlendi. Resmi ücret tarifelerini inceleyerek güncel HGS geçiş ücretleri ve otomatik yükleme tutarları hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Otoyol ve Köprü Geçiş Ücretleri Ne Kadar?

Yeni ücret tarifeleriyle birlikte, otoyol ve köprü geçiş ücretleri de güncellenmiş durumda. Bu yıl içindeki güncel geçiş ücretleri için resmi ücret tarifelerini kontrol etmeniz öneriliyor.

Neden HGS Ücretleri Güncellendi?

Bu güncelleme, otomatik yükleme tutarının artırılmasıyla, sürücülerin otoyol ve köprü geçişlerinde bakiye yetersizliği yaşamasının önüne geçmeyi amaçlıyor. Geçtiğimiz ay yapılan %75'lik zammın ardından, Temmuz ayında gerçekleştirilen ek zammaların etkisiyle bu değişiklik hayata geçirildi.