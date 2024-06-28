EPDK'nın son açıklamasına göre, enerji üretim maliyetlerindeki artışlar sebebiyle elektrik perakende satış fiyatlarında önemli artışlar yapıldı. Mesken abone grubu için zam oranı %38, tarımsal faaliyetler abone grubu için %30 olarak belirlendi. Kamu ve özel hizmetler sektörü aboneleri için ise düşük kademe için %38, yüksek kademe için %20 artış uygulandı.

Bu yeni düzenleme ile birlikte, 100 kilovatsaat elektrik tüketen bir mesken abonesinin ödeyeceği tutar 207,23 TL olarak belirlendi. Bu zamların, elektrik faturalarına önemli bir yük getireceği bekleniyor.

Yeni Tarife ve Tarih

EPDK tarafından yapılan bu düzenleme ile elektrik tüketen her kesimin önümüzdeki dönemde daha dikkatli olması gerekecek. 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni tarife, abonelerin elektrik kullanım alışkanlıklarını gözden geçirmeleri gerektiğini gösteriyor.

Elektrik zamlarıyla ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Bu süreçte vatandaşların enerji verimliliği konusunda bilinçlenmesi büyük önem taşıyor.