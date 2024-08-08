Son günlerde ortaya çıkan iddialar nedeniyle Discord kullanıcıları, platformun kapatılıp yasaklanacağı endişesine kapılmıştı. Ancak yetkili kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Discord'a yönelik böyle bir karar mevcut değil.

Daha önce BTK tarafından bazı sosyal medya platformlarına erişim engeli getirilmişti. Ardından Discord'un da aynı akıbete uğrayabileceği yönünde söylentiler yayılmıştı. Fakat Türkiye'deki milyonlarca aktif kullanıcısıyla Discord, şimdilik yasaklanma tehdidi altında değil.

Resmi açıklamalar, Discord'un Türkiye'de erişime kapatılmadığını ve planlanan bir kapanma da bulunmadığını doğruluyor. Platform, kullanıcılarına sorunsuz hizmet vermeye devam edecek.

Discord, çeşitli topluluklar için önemli bir iletişim aracı olmaya devam ediyor. Ses, video, metin sohbeti gibi özellikleriyle kullanıcıların beğenisini kazanan Discord, güvenli kullanım için gerekli önlemleri almaya devam edecek.

2024 yılında Discord'un Türkiye'de kapanacağı ya da yasaklanacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Platform, mevcut durumda güvenli bir şekilde faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.