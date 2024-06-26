Milyonlarca çalışanın gözünü diktiği asgari ücret zammı konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, beklenen açıklamayı yaptı. Bakan Işıkhan, "Asgari ücrete ara zam olmayacak. Yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz" diyerek milyonların umutlarını kırdı.

YÜKSELEN ENFLASYON "ARA ZAM" BEKLENTİSİ YARATTI

Geçtiğimiz dönemde asgari ücret yüzde 49 artışla 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti. Ancak artan enflasyon ve yaşam maliyetleri, çalışanları ara zam beklentisine sokmuştu. Ekonomik zorluklarla boğuşan milyonlar, temmuz ayında asgari ücrete yapılacak bir artışı umutla bekliyordu.

"HERHANGİ BİR ARTIŞ OLMAYACAK"

Bakan Işıkhan, "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusuna, "Defalarca ifade ettiğim gibi, herhangi bir artış olmayacak. Yine önümüzdeki aralık ayında bu konuda bir araya geleceğiz" sözleriyle yanıt vererek, ara zam beklentilerini tamamen sonlandırdı.

AK PARTİ'DEN DE BENZER AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da asgari ücretle ilgili benzer açıklamalarda bulunmuştu. Dağ, "Haziran'dan itibaren enflasyondaki düşüşü görmeye başlayacağız. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim" diyerek, ara zam meselesine kapıyı kapatmıştı.

Sizce asgari ücrete ara zam yapılmaması çalışanlar için ne anlama geliyor? Aralık ayında yapılacak zam yeterli olacak mı? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!