Ankara - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), ülkemizin önde gelen sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'a erişim engelinin getirildiğini duyurdu. Kurum, yaptığı açıklamada "Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı" ifadelerine yer verdi.

BTK'DAN KISA AÇIKLAMA

BTK'nin resmi internet sitesindeki sorgulama menüsünden alınan bilgilere göre, kurumun Instagram'a erişim engeli kararı aldığı görüldü. Ancak, erişim engelinin ne kadar süreceğine dair herhangi bir detay paylaşılmadı.

ALTUN'DAN DAHA ÖNCEKİ SİNYAL

Öte yandan, 31 Temmuz tarihinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Instagram'ın Haniye ile ilgili taziye mesajlarını engellediğini belirterek, "Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" ifadelerini kullanmıştı. Altun'un bu açıklaması, BTK'nin Instagram'a yönelik erişim engeli kararının sinyallerini vermişti.

KATALOG SUÇLAR NEDİR?

BTK'nin açıklamasında yer alan "katalog suçlar" ifadesi, ülkemizde belirli kategorilerdeki suçları tanımlamak için kullanılan bir terim. Bu kapsamda, terör propagandası, çocuk istismarı, nefret söylemi gibi içerikler "katalog suçlar" olarak değerlendiriliyor. Ancak, Instagram'ın bu tür içeriklere ne ölçüde ev sahipliği yaptığı ve BTK'nin kararının gerekçeleri henüz netlik kazanmış değil.

Gelişmeleri yakından takip edeceğiz.