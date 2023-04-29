Artık seçimlere sayılı günler kaldı. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Seçimlere yönelik yapılan anketler de paylaşılmaya devam ediyor. Son anket Areda Survey'den geldi.

25-28 Nisan 2023 tarihleri arasında 14 binden fazla kişi ile yapılan ankette 'Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?' diye soruldu.

Yapılan son ankette adayların oy oranları şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 51.1

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 42.0

Muharrem İnce: Yüzde 4.1

Sinan Oğan: Yüzde 2.8

internethaber