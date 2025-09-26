Gazze kentini işgal için kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik hava bombardımanlarını da artırarak sürdürüyor.

Saldırılar, açlık ve katliamlara rağmen topraklarını terk etmek istemeyen Filistinlilerin sığındığı Gazze kentinde yoğunlaşıyor.

İsrail ordusu, açlığa ve saldırılara rağmen Gazze kentinde kalmayı sürdüren Filistinlileri katliamlarla güneye göç etmeye zorluyor.

Gazze kenti, havadan ve karadan düzenlenen saldırılarla bombalanıyor. Bu saldırılara rağmen yüzbinlerce Filistinli Gazze kentinde kalmaya devam ediyor.

Gazze kentinin yanı sıra Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde de İsrail saldırıları devam ediyor.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 140'tan fazla hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 502 Filistinli hayatını kaybetti, 167 bin 376 kişi de yaralandı.

İsrail’in soykırım yaptığı Gazze'de Netanyahu'nun BM’deki konuşması hoparlörle Filistinlilere dinletilecek

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, Başbakanlık Ofisi, İsrail ordusundan Gazze Şeridi'ne hoparlörler kurulmasını istedi.

İsrail ordusu ve Başbakanlık Ofisi'nin konuya ilişkin soruları yanıtlamayı reddettiği belirtilen haberde, Netanyahu'nun BM'deki konuşmasının Gazze'deki Filistinlilere çeşitli noktalara kurulacak hoparlörlerden dinletileceği kaydedildi.

Gazze'deki kara unsurlarının Filistinlilerin yaşadığı bölgelerin uzağında konuşlandırıldığına, fakat hoparlörleri kurmak için bu bölgelere yaklaşmak zorunda kalacaklarına işaret edildi.

Netanyahu'nun bugün 16:00'da (TSİ) BM Genel Kurulu'nda konuşması bekleniyor.