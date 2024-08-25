Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 324 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre. son 24 saatte İsrail saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde 71 kişi yaşamını yitirdi, 112 kişi de yaralandı.

Bakanlık verilerine göre son 10 içinde 400 Filistinli İsrail saldırılarında hayatını kaybetti, 1067 kişi de çeşitli şekillerde yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 405'e, yaralı sayısının da 93 bin 468’e yükseldiği kaydedildi.