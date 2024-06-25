Her hafta birbirinden cazip ürünleri indirimli fiyatlarla müşterilere sunan ŞOK Market, bu hafta da dopdolu bir katalogla karşınızda. 26 Haziran'da ŞOK reyonlarına yerleşecek ürünlerle büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Klima, halı koltuk yıkama makinesi ve daha birçok ürün sizi bekliyor!

İndirimli Elektronik Ürünler

Arzum Clean Compact Cyclone Süpürge: 2.999 TL

2.999 TL Arzum Lungo Dikey Elektrikli Süpürge: 999 TL

999 TL Arzum Seramik Tabanlı Ütü: 999 TL

999 TL Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi: 699 TL

699 TL Sinbo Halı – Koltuk Yıkama Makinesi: 3.499 TL

3.499 TL

Ev İhtiyaçları ve Aksesuarlar

Baskılı Pencereli Hurç: 54,95 TL

54,95 TL Baskılı Baza Altı Hurç: 59,95 TL

59,95 TL Çok Amaçlı Kapaklı Kutu: 79,95 TL

79,95 TL Fonksiyonel Batarya Ucu: 49,95 TL

49,95 TL Fonksiyonel Esnek Eviye Borusu: 149 TL

149 TL Duş Başlığı Seti: 149 TL

149 TL

Mutfak Ürünleri

Oval Erzak Kabı: 59,95 TL

59,95 TL Üç Bölmeli Saklama Kabı: 49,95 TL

49,95 TL Trendy Yuvarlak Saklama Kabı: 69,95 TL

69,95 TL Kek / Pasta Fanusu: 119 TL

119 TL 3’lü Paşabahçe Leia Çay Bardağı: 69,95 TL

69,95 TL 8 parça Paşabahçe Heybeli Çay Takımı: 129 TL

Dekoratif ve Saklama Ürünleri

Kapaklı Küçük Boy Natural Hasır Sepet: 179 TL

179 TL Büyük Boy Natural Hasır Sepet: 199 TL

199 TL Kapaklı Orta Boy Natural Hasır Sepet: 199 TL

199 TL Küçük Boy Natural Sepet: 79,95 TL

79,95 TL Orta Boy Natural Sepet: 89,95 TL

89,95 TL Büyük Boy Natural Sepet: 99,95 TL

99,95 TL 2’li Natural Amerikan Servisi: 149 TL

149 TL Jüt Organizer Kapaklı Kutu: 199 TL

199 TL Jüt Organizer Kutu: 159 TL

159 TL Kapı Önü Paspası: 59,95 TL

59,95 TL Kaktüs Seramik Aksesuar: 39,95 TL

Mutfak Aksesuarları ve Gıda Ürünleri

400 ml Yeşil Pipetli Bardak: 119 TL

119 TL 4’lü Kaktüs Bardak Seti: 199 TL

199 TL 380 ml Kaktüs Desenli Mug Termos: 299 TL

299 TL Kaktüs Desenli Bulaşık Altlığı: 29,95 TL

29,95 TL Waffle Kurulama Bezi: 49,95 TL

49,95 TL 4×1 litre Pınar %1 Yağlı Süt: 105 TL

105 TL 3×75 gram Superfresh Süper Ton: 69 TL

69 TL 6’lı Ülker Çizi Kraker: 42 TL

42 TL 3×70’li Sleepy Extra Islak Havlu: 63 TL

63 TL 1200 ml Yumoş Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri: 65 TL

ŞOK 26 Haziran Kataloğu ile Evinizin İhtiyaçlarını Karşılayın!

Bu hafta ŞOK Market'te kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor. 22.999 TL’ye klima ve diğer indirimli ürünlerle evinizin ihtiyaçlarını karşılayın. ŞOK’un 26 Haziran kataloğunu inceleyerek avantajlı alışverişin keyfini çıkarın! ŞOK'ta bu fırsatları kaçırmayın!