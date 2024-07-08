Türkiye'nin kronik sorunu haline gelen başıboş sokak köpekleri, tehlike saçmaya devam ediyor.

Şimdiye kadar birçok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan başıboş sokak köpekleri, Adana'da bir çocuğu daha yaraladı.

Adana'nın Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde yaşayan ve arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan Abbas Haşmet, başıboş bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan Haşmet yere yığılırken, arkadaşları ise haber vermek için ailesinin yanına gitti.

5 köpek daha saldırdı

Bu sırada 5 sokak köpeği daha yerde yatan Haşmet'e saldırdı. Abbas Haşmet'in yakınları gelip, köpekleri uzaklaştırdı. Kanlar içinde kalan ve bayılan Abbas Haşmet, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 5 Ocak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır

Burada müdahalesi yapılan Haşmet, önce Yüreğir Devlet Hastanesi'ne daha sonra ileri tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Abbas Haşmet'in durumunun ağır olduğu bildirildi.