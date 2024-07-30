Sokak Köpekleri Düzenlemesi Meclis'ten Geçti! 5. Madde Nedir?

Sokak hayvanlarıyla ilgili yeni düzenlemeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaştı. Peki, bu düzenlemeler neler içeriyor? Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte merak edilen tüm detaylar ve yasa maddelerinin getirdiği yenilikler...

Sokak Köpekleri Düzenlemesi Meclis'te Kabul Edildi!

TBMM'de yapılan oylama sonucunda başıboş sokak köpekleri ile ilgili düzenleme tüm maddeleriyle yasalaştı. Bu düzenlemeye göre sokak köpekleri toplanacak, bakımevlerine alınacak, kısırlaştırılarak sahiplendirilecek. Ayrıca, insan ve hayvan sağlığı için tehlike arz eden köpeklere veteriner hekim tarafından ötanazi yapılabilecek.

5. Madde Nedir? İşte Tüm Ayrıntılar!

Yeni yasada en çok dikkat çeken 5. madde, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını ciddi şekilde etkileyecek. İşte 5. maddenin getirdiği yenilikler:

Sahipsiz Hayvanların Tanımı ve Kayıt Altına Alınması: Sahipsiz hayvanlar, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kaydedilecek. Bakım Evleri ve Sahiplendirme: Sahipsiz hayvanların hayvan bakımevlerinde toplanması, rehabilite edilmesi ve sahiplendirilinceye kadar bakılması sağlanacak. Bakımevleri dışında bir hayvana bakmanın, onun yasal sorumluluğunu alarak sahiplenmek suretiyle mümkün olacağı belirtildi. Ötanazi Uygulamaları: İnsan ve hayvan sağlığı için tehlike teşkil eden, bulaşıcı hastalığı bulunan veya tedavi edilemeyen köpeklere veteriner hekim tarafından ötanazi yapılmasına karar verilebilecek. Yerel Yönetimlerin Sorumluluğu: Belediyeler, sahipsiz hayvanların bakımı ve rehabilitasyonu için hayvan bakımevleri kurmak zorunda olacak. Bu bakımevlerine alınan hayvanlar sahiplendirilinceye kadar burada barındırılacak. İdari Tedbirler ve Cezalar: Belediyeler, bakımevleri dışında sahipsiz hayvanları bırakmaları durumunda ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalacak. Ayrıca, belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen belediye yetkililerine 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Teşvik ve Destekler:

Yeni düzenlemeyle birlikte, sahipsiz hayvanların korunması için belediyelere ve diğer ilgili kurumlara teşvikler ve mali destekler sağlanacak. Yerel yönetimler, sahipsiz hayvanların bakımını üstlenirken, rehabilitasyon süreçlerinde de destek alacak.

Sokak Köpeklerine Ötanazi Uygulanacak mı?

Yasa gereği, sadece insan ve hayvan sağlığı için tehlike teşkil eden, bulaşıcı hastalığı bulunan veya tedavi edilemeyen durumlarda ötanazi uygulanabilecek. Bu durum, sokak köpeklerinin yaşam koşullarını doğrudan etkileyecek.

"Bu Kanunda Öldürme Yok, Sahiplenme Var"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yasa teklifi görüşmeleri sırasında "Bu kanunda öldürme yok, sahiplenme var, teşvik var." diyerek, düzenlemenin asıl amacının sahipsiz hayvanların sahiplenilmesi ve korunması olduğunu belirtti.

Meclis Tatile Girdi!

Meclis'te kabul edilen yasa teklifinin ardından, TBMM Genel Kurulu 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, yerel yönetimlerin sahipsiz hayvanlar konusunda daha etkin ve sorumlu hareket etmesi bekleniyor.

Bu Düzenlemelerle Sokak Hayvanlarının Geleceği Nasıl Şekillenecek?

Yeni yasa, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlarken, yerel yönetimlerin de bu konuda daha fazla sorumluluk almasını sağlıyor. Sokak köpekleri ve diğer sahipsiz hayvanlar için bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin daha etkin yürütülmesi bekleniyor. Sizce bu düzenlemeler yeterli mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!