Bu çarpıcı veriler doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 24.73, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 19.31 oranında zam yapılmasına karar verildi.

Memur Maaşları ve Emekli Aylıkları:

Yapılan zamların ardından, en düşük memur maaşı 32 bin 960 liradan 39 bin 209 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 14 bin 741 liradan 17 bin 586 liraya çıktı. Bu artışlar, enflasyonun ağır etkilerini azaltmak amacıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Kamu-Sen'in Görüşleri:

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu Sakarya İl Temsilcisi ve Türk Büro-Sen yönetim kurulu üyesi Kenan Toka, TÜİK'in verilerine güvenin azaldığını belirterek, memurların ve emeklilerin refah payı taleplerini dile getirdi. "Memurlarımızın alım gücü düşüyor" diyen Toka, hükümetin vaatlerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Sendikanın Çalışmaları ve Davetiyesi:

Toka, Türkiye Kamu-Sen'in özlük hakları konusundaki çalışmalarını anlattı ve tüm devlet memurlarını sendika çatısı altında birleşmeye çağırdı.