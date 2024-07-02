Türkiye genelinde binlerce şubesi ile her hafta müşterilerine çeşitli aktüel ürünler sunan ŞOK market, 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü için hazırlanan yeni kataloğunu açıkladı. Bu hafta da ŞOK market, müşterilerinin ilgisini çekecek ve ihtiyaçlarını karşılayacak birçok ürünü uygun fiyatlarla satışa sunuyor. Spor aletlerinden kamp malzemelerine, termoslardan matara setlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan indirimli ürünlerle dolu bu katalog, alışveriş tutkunları için kaçırılmayacak fırsatlar barındırıyor. Özellikle kamp ve outdoor aktiviteleri için ideal olan bu ürünler, yaz tatilini doğada geçirmeyi planlayanlar için mükemmel seçenekler sunuyor. İşte ŞOK 3 Temmuz aktüel ürünler listesi ve detayları...

ŞOK Marketin 3 Temmuz Çarşamba Aktüel Ürünleri: Spor Aletleri, Koşu Bantları ve Kondisyon Bisikletlerinde Kaçırılmayacak İndirimler!

ŞOK market, spor yapmayı ve formda kalmayı seven müşterileri için bu hafta dikkat çekici spor aletleriyle dolu bir katalog hazırladı. 2 yıl garantili Kochler Eliptik Bisiklet 6490 TL, Kochler Kondisyon Bisikleti ve Kondisyon Aleti 3990 TL, Kochler Cep Uyumlu Koşu Bandı 5490 TL gibi ürünler, spor yapmayı evde keyifli hale getirmek isteyenler için mükemmel bir fırsat sunuyor. Ayrıca, Kochler Titreşimli Egzersiz ve Kondisyon Aleti 2190 TL ve Kochler Ayak Masaj Aleti 2190 TL gibi ürünler de ŞOK marketin raflarında yerini aldı. Bu ürünler, hem kondisyonunuzu artırmanıza hem de günlük hayatınızda rahatlamanıza yardımcı olacak.

ŞOK 3 Temmuz Kataloğu 2024: Kamp ve Piknik Malzemelerinde Büyük İndirimler Sizleri Bekliyor!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, kamp ve piknik aktivitelerine olan ilgi de artıyor. ŞOK market, bu ihtiyaca yönelik olarak kamp ve piknik malzemelerinde büyük indirimler sunuyor. Katlanır Kamp ve Piknik Masası 699 TL, Buzzy Termos 599 TL, Büyük Termos 799 TL, Kamp Termosu 749 TL gibi ürünler, kamp severlerin ilgisini çekecek nitelikte. Ayrıca, desenli termos çanta 179 TL, motivasyon 2’li matara seti 229 TL, piknik termos 219 TL, Sippro mug 299 TL gibi ürünler de uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Kamp ve piknik yapmayı sevenler için kaçırılmayacak fırsatlar ŞOK marketin bu haftaki kataloğunda sizleri bekliyor.

ŞOK'ta Bu Hafta Çarşamba Günü: Termos ve Matara Setlerinde Büyük İndirimler ve Kaliteli Ürünler Sizlerle!

ŞOK marketin 3 Temmuz kataloğunda termos ve matara setlerinde de büyük indirimler dikkat çekiyor. Desenli Termos Çanta 179 TL, Motivasyon 2’li Matara Seti 229 TL, Piknik Termos 219 TL, Sippro Mug 299 TL gibi ürünler, uygun fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Ayrıca, çocuk kamp sandalyesi 249 TL, kulplu desenli çanta termos 299 TL, termos piknik çantası 99,95 TL, kamp sandalyesi 249 TL, desenli kamp sandalyesi 279 TL gibi ürünler de kamp ve piknik keyfini artıracak nitelikte. Bu hafta ŞOK markete uğrayarak, hem kaliteli hem de uygun fiyatlı termos ve matara setlerini kaçırmayın.

ŞOK 3 Temmuz 2024 Aktüel Ürünler: Kamp Ocakları, Mangal Setleri ve Piknik Malzemelerinde Büyük İndirim Fırsatları!

Kamp yapmayı sevenler için ŞOK market, bu hafta çok özel kamp ocakları ve mangal setleri sunuyor. Siboplu Kamp Ocak + 230 gr Tüp 349 TL, Siboplu Kamp Ocak + 450 gr Tüp 399 TL, çakmaklı kartuş pürmüz set 299 TL, gaz kartuşu 227 gr 79,95 TL, gaz kartuşu 230 gr 119 TL gibi ürünler, kamp aktivitelerinizi daha keyifli hale getirecek. Ayrıca, paslanmaz katlanabilir mangal 999 TL, elit rattan desen masa 1.199 TL, sky katlanır koltuk 399 TL, elit rattan desen koltuk 599 TL, sky antrasit katlanır masa 479 TL gibi ürünler de kamp severler için uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu hafta ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda yer alan kamp ocakları, mangal setleri ve piknik malzemelerini kaçırmayın.

ŞOK Marketin 3 Temmuz Kataloğunda Kaçırılmayacak Fırsatlar: Mangal Setleri, Piknik Örtüleri ve Sandalye Minderlerinde Büyük İndirimler!

ŞOK marketin 3 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda mangal setleri, piknik örtüleri ve sandalye minderlerinde de büyük indirimler sizleri bekliyor. Lüks Mangal 60’lık 299 TL, lüks mangal 199 TL, çöp şiş 19,95 TL, büyük ızgara teli 69,95 TL gibi ürünler, mangal keyfinizi artıracak nitelikte. Ayrıca, çok amaçlı piknik örtüsü 39,95 TL, ekose masa örtüsü 64,95 TL, arkalıklı sandalye minderi 79,95 TL gibi ürünler de uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu hafta ŞOK markete uğrayarak, hem kaliteli hem de uygun fiyatlı mangal setleri, piknik örtüleri ve sandalye minderlerini kaçırmayın.