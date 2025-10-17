3 Mayıs 2025'te hayatını kaybeden DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından, kamuoyunda tartışılan mal varlığı iddialarına kızı Ceren Önder Kandemir açıklık getirdi.

"İNANMAYAN OLURSA BELGELERİM"

Kandemir, T24'te yayımladığı yazısında "Babam Sırrı Süreyya Önder, yıllarca milletvekilliği yaptı, sayısız senaryo yazdı, filmler çekti. Tüm banka hesaplarının toplamında 2 milyon Türk lirası ve bir Citroen arabası çıktı terekesinden. Ne bir dolar hesabı, ne bir mülkü, ne de borcu vardı. İnanmayan olursa belgelemekten şeref duyarım" ifadelerine yer verdi.

"BANKADAKİ PARASIYLA 1+1 EV BİLE ALAMIYORDU"

Kandemir, babasının Mecidiyeköy'de 15 bin TL kira ödediği 2+1 bir evde yaşadığını belirterek, "Bankadaki tüm parasıyla 1+1 bir ev bile alamıyordu kendine, belki ortadan hallice bir araba…" ifadelerini kullandı.

"KİMSEYE GEBE KALMAMAYA YEMİN ETMİŞSENİZ..."

Bazı çevrelerin "Bir milletvekili, TBMM Başkanvekilliği yapmış biri nasıl ev sahibi olamaz?" şeklindeki eleştirilerine yanıt veren Kandemir, babasının hayatı boyunca dürüstlük ve ilkelerinden ödün vermediğini vurguladı: "Ailenizden kalan bir metrekare toprağınız yoksa, olmaz. Dayanışmayı alışkanlık etmişseniz, olmaz. Kimseye borçlanıp gebe kalmamaya yemin etmişseniz, olmaz. Kimsenin çıkarına vaat vermezseniz, olmaz. Makamınızın gücünü kullanmazsanız, olmaz."