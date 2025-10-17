Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kapalı spor salonunda gerçekleştirilen etkinliğe; Vali Ali Çelik ile il protokolü üyeleri, kulüp yöneticileri ve antrenörleri, sporcular ve basın mensupları katıldılar. Program, Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım ve Vali Ali Çelik'in konuşmaları ile başlarken; devamında Amatör Spor Haftası kapsamında judo ve güreş branşlarında Avrupa ve Balkanlarda düzenlenen şampiyonalarda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Vali Çelik, Amatör Spor Haftası vesilesiyle sporcularla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.