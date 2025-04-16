Beşiktaş’taki evinde rahatsızlanan Önder, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şişli’de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde kalp rahatsızlığı geçirdiği tespit edilen Önder, acil serviste tedavi altına alındı. Önder'in sağlık durumuna ilişkin henüz hastaneden bir açıklama yapılmadı. DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan ve partililer Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi almak için hastaneye geldi. Önder'in daha sonra ameliyata alındığı öğrenildi.

'DOKTORLAR TARAFINDAN GEREKLİ MÜDAHALE YAPILDI'

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Partiden yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

'TEDAVİSİ TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR'

İstanbul Valisi Davut Gül ise yaptığı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalp rahatsızlığı geçirdiği ilk anda İl Sağlık Müdürümüzle birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettik. Doktorlarımız tarafından gerekli ilk müdahale yapılmış olup, tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum" dedi.