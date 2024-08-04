Singapur'da sakız çiğnemek yasaktır ve bunun birkaç temel nedeni bulunmaktadır:

Çevresel Temizlik ve Görünüm:

Atılan sakız izleri, Singapur'un temiz ve düzenli görünümüne zarar vermektedir.

Sakız lekelerinin temizlenmesi için belediye tarafından önemli miktarda zaman ve kaynak harcanmaktadır.

Kamu Düzeni ve Güvenlik:

Çiğnenen sakızların yanlışlıkla kaldırımlara yapıştırılması, yürüyüş yollarını tehlikeli hale getirebilmekte ve kaza riskini artırmaktadır.

Ayrıca sakızların toplum düzeninin bozulmasına yol açabileceği endişesi de bulunmaktadır.

Sağlık Kaygıları:

Çiğnenen sakızların yanlışlıkla yutulması veya yüzlere yapışması gibi sağlık risklerinin olduğu düşünülmektedir.

Özellikle çocukların sağlıklarının korunması açısından sakız çiğneme yasağı getirilmiştir.

Ekonomik Nedenler:

Sakız lekelerinin temizlenmesi için yapılan harcamalar, Singapur hükümeti için önemli bir maliyet kalemi oluşturmaktadır.

Yasağın, bu maliyetleri azaltmayı hedeflediği belirtilmektedir.

Sonuç olarak, Singapur'un temiz, düzenli ve güvenli bir görünüme sahip olması amacıyla, sakız çiğneme yasağı getirilmiş ve bu yasa günümüzde de uygulanmaya devam etmektedir.