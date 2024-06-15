THY'nin dev personel alımı için başvuru ekranı açıldı! THY ikinci pilot aday adayı alımı ve genel personel alımı için şartlar belli oldu. İşte detaylar ve başvuru linki:

THY, 10 bin personel alımı yapacak! Başvurular 9 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. İkinci pilot aday adayı olmak isteyenler ve diğer personel pozisyonları için başvuru yapmak isteyenler için şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak,

En az lisans derecesine sahip olmak,

Yurt dışında mezun olanlar için YÖK denklik belgesine sahip olmak (mülakat aşamasında istenecektir),

Lisans eğitimini bitirme süresi 5 yılı geçmemiş olmalı (6 yıl geçerli yabancı dil hazırlık sınıfı olanlar için),

Doğum tarihi 31.12.2003 tarihinden sonra ve 01.01.1994 tarihinden önce olmalı,

Boy uzunluğu 160 cm'den kısa, 195 cm'den uzun olmamalı ve beden-kitle endeksi 20-30 aralığında olmalı,

Askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecil ettirebilecek durumda olmak,

Adli sicil kaydı ve arşiv kaydı bulunmamak,

Önceki görev aldığı kuruluşlardan disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak,

Pilot eğitim programlarına daha önce katılmamış olmak (PPL, CPL, ATPL vb.),

Başvuruları hemen yapmak için THY 10 Bin Personel Alımı Başvuru Ekranı'na tıklayın! Unutmayın, başvuru süresi sınırlıdır.