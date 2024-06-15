THY'nin dev personel alımı için başvuru ekranı açıldı! THY ikinci pilot aday adayı alımı ve genel personel alımı için şartlar belli oldu. İşte detaylar ve başvuru linki:
THY, 10 bin personel alımı yapacak! Başvurular 9 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. İkinci pilot aday adayı olmak isteyenler ve diğer personel pozisyonları için başvuru yapmak isteyenler için şartlar şöyle:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak,
- En az lisans derecesine sahip olmak,
- Yurt dışında mezun olanlar için YÖK denklik belgesine sahip olmak (mülakat aşamasında istenecektir),
- Lisans eğitimini bitirme süresi 5 yılı geçmemiş olmalı (6 yıl geçerli yabancı dil hazırlık sınıfı olanlar için),
- Doğum tarihi 31.12.2003 tarihinden sonra ve 01.01.1994 tarihinden önce olmalı,
- Boy uzunluğu 160 cm'den kısa, 195 cm'den uzun olmamalı ve beden-kitle endeksi 20-30 aralığında olmalı,
- Askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecil ettirebilecek durumda olmak,
- Adli sicil kaydı ve arşiv kaydı bulunmamak,
- Önceki görev aldığı kuruluşlardan disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak,
- Pilot eğitim programlarına daha önce katılmamış olmak (PPL, CPL, ATPL vb.),
Başvuruları hemen yapmak için THY 10 Bin Personel Alımı Başvuru Ekranı'na tıklayın! Unutmayın, başvuru süresi sınırlıdır.
Kaynak: WanHaber Haber Merkezi