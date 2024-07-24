Vakıf, 2014 yılından bu yana her yıl basına yansıyan silahlı şiddet olaylarını raporlaştırıyor. Buna göre son 10 yılda Türkiye genelinde 34 bin 197 silahlı şiddet olayı gerçekleşti.

Bölge ve il bazında da sınıflandırılan şiddet haritasına göre 2023 yılında Türkiye genelinde, 3 bin 773 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Bu olaylar sonucunda 2 bin 318 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 820 kişi ise yaralandı. Yaşanan silahlı şiddet olaylarının yüzde 85’inde ateşli silahlar kullanılırken, yüzde 15’inde kesici aletler kullanıldı.

2023 yılında silahlı şiddet olayının en fazla görüldüğü il İstanbul oldu. İstanbul’da 505 olay gerçekleşirken bu olaylar sonucunda 321 kişi yaşamını yitirdi ve 498 kişi yaralandı.

2023 SİLAHLI ŞİDDET HARİTASININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

2023 yılı süresince gerçekleşen 3 bin 773 silahlı şiddet olayının çoğunluğu Marmara Bölgesi’nde gerçekleşirken, en az silahlı şiddet olayının yaşandığı bölge ise Doğu Anadolu Bölgesi oldu. Marmara Bölgesi’nde bin 103 olay gerçekleşirken bu olaylar sonucunda 584 kişi yaşamını yitirdi ve bin 51 kişi yaralandı.

En çok şiddet olayı yaşanan 2’nci bölge Karadeniz Bölgesi oldu. Karadeniz Bölgesi’nde 555 olay gerçekleşti. Bu olaylar sonucunda 266 kişi yaşamını yitirdi ve 517 kişi yaralandı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 545 olay, 362 ölü, 789 yaralı.

Ege Bölgesi’nde 473 olay, 352 ölü, 391 yaralı.

İç Anadolu Bölgesi’nde 464 olay, 292 ölü, 456 yaralı.

Akdeniz Bölgesi’nde 415 olay, 341 ölü, 342 yaralı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde 218 olay, 121 ölü, 274 yaralı.

VAN BÖLGEDE 4’ÜNCÜ SIRADA

2023 yılında en az silahlı şiddet olayının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi’nde 218 silahlı şiddet olayı yaşandı. Bir önceki yıl yayımlanan haritada da Doğu Anadolu Bölgesi yine son sıradaydı.

Silahlı Şiddet Haritası’nda bölge bazında 78 olayla Malatya ilk sırada yer alırken, Van 16 olay ile bölgede bulunan iller arasında 4’üncü sırada yer aldı.

Malatya’da 78 olay, 27 ölü, 100 yaralı.

Elazığ’da 44 olay, 16 ölü, 61 yaralı.

Erzurum’da 27 olay, 15 ölü, 21 yaralı.

Van’da 16 olay, 14 ölü, 31 yaralı.

Ağrı’da 13 olay, 17 ölü, 8 yaralı.

Kars’ta 9 olay, 12 ölü, 9 yaralı.

Bitlis’te 8 olay, 8 ölü, 6 yaralı.

Ardahan’da 7 olay, 3 ölü, 8 yaralı.

Iğdır’da 5 olay, 2 ölü, 15 yaralı.

Bingöl’de 5 olay, 3 ölü, 7 yaralı.

Muş’ta 2 olay, 2 ölü, 2 yaralı.

Tunceli’de 2 olay, 1 ölü, 3 yaralı.

Hakkari’de 1 olay, 1 ölü.

Erzincan’da 1 olay, 3 yaralı.