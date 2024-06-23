Yılın başından bu yana sigaraya art arda zamlar gelirken temmuz ayında da 5 sigara grubuna yeniden zam yapılacağı kaydedildi.

Kanun gereği sigaradan alınan ÖTV, ocak ve temmuz aylarında geçmiş 6 aylık üretici enflasyonu (ÜFE) kadar arttırılıyor. Bu altı ayda ÜFE yüzde 20'nin altında olmayacak. Sigaranın perakende satışı 60 TL’nin altında kalamayacak.

Bu kapsamda, 5 gruptaki sigaralara 3 ila 8 TL arasında değişen fiyatlarda zam yapılacağı kaydedilirken söz konusu zam 4 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.