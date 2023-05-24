Tekel Bayileri Yardımlaşma Platformu'ndan sigara tiryakilerine kötü haber geldi. Sigaraya 3 lira zam geleceğini duyuran platform, sigara firmaları tekel bayilerine satışı durdurdukları için kendilerinin de vatandaşa sigara satışında kısıtlamaya gitmek zorunda kaldıklarını duyurdu. "Maliyetlerden dolayı 3 liralık bir zam gelecek, bize satışı durdurdular" diyen Tekel Bayileri Yardımlaşma Platformu Başkanı Erol Dündar, "Tüketicilerle karşı karşıya geliyoruz, stokçu konumuna düşüyoruz" dedi.

Maliyetten dolayı 3 lira zam gelecek

Sigara firmalarının 14 Mayıs seçimlerinden bir hafta önce bakkal ve tekel bayilere sigara satışını durdurduğunu belirten Tekel Bayileri Yardımlaşma Platformu Başkanı Erol Dündar, “Maliyetlerden dolayı 3 liralık bir zam gelecek. Ancak bu zam öncesi bize satışı durdurdular. Biz tüketicilerle karşı karşıya geliyoruz. Stokçu konumuna düşüyoruz." dedi.

Devlete şikayet ettik ama...

Firmalardan bu uygulamaya derhal son vermelerini talep ettiklerini belirten Erol Dündar, "Şu anda hâlâ ne zaman sigara dağıtımının başlayacağını söylemiyorlar bize. Biz kamuya toplu şekilde şikâyetimizi bildirdik. Değerli tüketiciler bizler stokçu değiliz satacak ürün bulmakta sorun yaşıyoruz” dedi.

Sigara firmalarına göre zam 10 TL

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, beklenen maliyet zammına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “5 Haziran’da sigaraya zam gelme olasılığından söz ediliyor. Firmaların üst düzey yetkililerine göre gelecek olan zam 10 TL’yi bulur ancak oluşacak tepkiden dolayı bunun gerçekleştirilmeyeceği söyleniyor. Ancak kesin olmamakla birlikte, 3 TL ila 5 TL aralığında bir zam yapılabilir.”

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