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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde her yıl 21 – 27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası nedeniyle Van Müzesi’nde panel düzenlendi.

Panele, Van Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, panelin moderatörlüğünü yapan Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, Dr. Öğretim Üyesi Erol Geçkin, Dr. Öğretim Üyesi Pelin Koç, Dr. Öğretim Üyesi Çinuçen Okat, Öğretim Görevlisi Gülşen Berat Torusdağ, Araştırma Görevlisi Merve Uçkan Çakır ve öğrenciler katıldı.

Panelin açılış konuşmasını ve moderatörlüğünü yapan Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, “Geçmiş dönemlerden bugüne gelmiş olan ve birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu kadim topraklarda yaşayan medeniyetlerin bize bırakmış olduğu kültürel varlığın dışında gastronomi kültürünü de ayakta tutmak, gelecek nesillere aktarmak ve buna sahip çıkmak birinci hedefimiz olacaktır. Bundan dolayı Türk Mutfağı Haftasına geldiğiniz için, teşvik ettiğiniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Zengin bir mutfak kültürümüz var”

Panele katılan Van Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu da, “Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün 2’incisi düzenlenen Türk Mutfağı Haftasının herkese hayırlar getirmesini diliyorum. Bu haftaların kutlanmasının amacı, zengin bir mutfak kültürümüz var, bu kültürümüzün gelecek kuşaklara da aktarılması hususunda farkındalık oluşturmak, unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimizin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak.

Bu amaçlarla bu tür etkinlikler düzenleniyor. Bu vesileyle Türk mutfağı haftası kapsamında ilimizde bugün panel düzenleniyor. Yarın da keledoş yarışması olacak. Bu etkinliklerin hayırlar getirmesini temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum” dedi. Program, Van’ın yöresel lezzetlerinden olan keledoş ve ayran aşı ikramı ile sona erdi.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik