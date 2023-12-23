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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CNN Türk'te yayınlanan Hakan Çelik'le haftasonu programında açıklamalarda bulundu.

Otomobil fiyatlarındaki fahiş fiyatlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Bolat bulunurluk sorununun ortadan kalktığına dikkat çekerek, “İstiyorsunuz, gelirse alabilirseniz alıyorsunuz. Elinizdeki ikinci el aracı satmaya zorluyorlardı. Aksesuar satışını istedikleri rakamlarla mecbur tutuyorlardı. ‘Araba bulunur ama üste şu kadar para verirsiniz’ diye istek vardı.

Anormal bir haksız ödeme vardı. İkinci el pazarı da sıfır araba fiyatlarının üzerindeydi. Yetkili satıcılar değil bireysel otomobil satışlarında bir kaos vardı. Bu kaos bitti. 6 ay 6 bin km kuralını motorsiklette de uyguladık. O da başladı.

MAAŞ ZAMLARI ÖNCESİ GELEN ZAMLARA CEZA YOLDA

Asgari ücret, emekli ve memur zammı öncesi ürünlere yapılan zamları da eleştiren Bakan Bolat, “Ücret artışını bahane edip bugünden zam yapma çabası haksız ticari eylemdir. Fahiş fiyat çabasıdır. Buna asla tevessül etmemeleri lazım. Biz denetimlerimizde bunlara dikkat edeceğiz. Ücretlerdeki artış oranı maliyetlerde aynı şekilde artmıyor.

Maliyetlerin içinde daha düşük bir pay oluşturuyor. ‘Ücret yüzde 30 arttı hemen ben de yüzde 30 zam yapayım…’ Bu son derece haksız bir ticari eylem. Bu kesinlikle denetimlerde cezalandırılabilecek eylemlerdir. Bakanlık ve vatandaş takibini yapmalı. Fahiş fiyat kim yapıyorsa ondan alışveriş yapmamak lazım.

"1500 MEMUR ALIMI YAPIYORUZ"

Gıda sektöründe market denetimi, kasa raf fiyat etiketleri kontrolü, fahiş fiyat etiketleri yapıyoruz. Bakanlık personeli ile yoğun bir şekilde yoğun bir şekilde sahadayız. Fahiş fiyat yaptığını gördüğümüz sektörlerin üzerine gidiyoruz.

İhbar hattımız da var. Sektörleri uyarıyoruz bu zamları geri alın diye. Almadığı zaman üzerine gidiyoruz. Bu sene 2.3 milyar TL ceza kesildi. Bakanlık olarak 538 milyon liralık denetim uyguladık. Toplam 1.2 milyar TL ceza uyguladık. Şu anda ÖSYM üzerinden 1500 memur alımı yapıyoruz. Eğitimler tamamlandığında bu memurları sahaya süreceğiz.