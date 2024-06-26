Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, motorlu araçlar, römorklar ve teknik aksamlarına ilişkin onay yönetmeliğinde değişiklik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; otomotiv sektöründe araçların daha güvenli ve standart donanımlarında güvenlik paketlerini ekleyerek üretim yapmaları yönünde hususları içeren genel güvenlik yönetmeliğinin uygulama tarihi 7 Temmuz'dan, 31 Ağustos'a ertelendi. Böylece stokta bulunan ve önümüzdeki bir buçuk ay boyunca ithal edilecek araçlar mevcut güvenlik yönetmeliğiyle satılabilecek